Final Fantasy : Une exposition et une avalanche de goodies pour le 30ème anniversaire

“Le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses ont changé”… Voilà une rengaine que pourrait largement fredonner la saga Final Fantasy. Fruit de la volonté d’un certain Hironobu Sakaguchi de proposer un jeu faisant la part belle à la narration, voici que la série a fêté son trentième anniversaire, un cap déjà significatif à la (toute) petite échelle de l’histoire du jeu vidéo.

Et parce qu’on a pas tous les jours trente ans, Square Enix organisera à nouveau une exposition en forme d’hommage à la vénérable saga qui aura su, à défaut de satisfaire tout le monde, évoluer à chaque nouveau volet, sans profiter de ses acquis.

Prévue pour se dérouler du 22 janvier au 28 février 2018, l’exposition qui possède déjà son site Internet se tiendra au Mori Arts Center, dans le quartier très chic de Roppongi où les cafés coûtent parfois le prix d’un repas en Province.

Si vous étiez passés à côté de Legacy or Art, voici une bonne occasion de célébrer sans gueule de bois un cap pas toujours évident. Mais au-delà de la fresque magnifiquement minimaliste qui avait été affichée lors de la dernière édition du Tokyo Game Show, les plus collectionneurs de nos lecteurs (et nous ne doutons pas qu’il y en ait) seront ravis d’apprendre qu’un tas de goodies exclusifs seront proposés lors de cet événement.

Comme en atteste la galerie d’images que nous conseillons d’explorer sitôt la lecture de cet article terminée, les petits veinards pourront trouver sur place les traditionnels mugs et autres pochettes plus ou moins funky à bases de Chocobos et autres Moogles (Kupo), mais également de plus surprenantes mais néanmoins sublimes coupelles destinées à contenir de la sauce soja, mais aussi quelques modèles de cravates, pour arborer en toutes circonstances votre amour pour la série. A moins que vous ne souhaitiez simplement vous prendre pour un juge du douzième épisode…

Vous l’aurez compris : si vous êtes de passage à Roppongi dans les semaines qui viennent, c’est au Mori Arts Center de Roppongi, que ça se passe, du 22 janvier au 28 février 2018.

