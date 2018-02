Assassin’s Creed Origins se vend deux fois mieux que le dernier épisode

Tout comme dans la triste réalité de notre monde moderne, Julo n’était pas seul à contempler les pyramides de Gizeh et à se trémousser au sommet du phare d’Alexandrie. C’est Yves Guillemot lui-même qui a rapporté l’information lors d’une des traditionnelles séances de questions/réponses face aux investisseurs.

Disponible depuis le 27 octobre 2017, Assassin’s Creed Origins aura ainsi conquis deux fois plus de joueurs que Syndicate, qui se déroulait pour rappel à Londres durant l’époque victorienne. Et si le P-DG s’est bien gardé de dévoiler des données chiffrées, les quelque 3,6 millions d’exemplaires d’AC Syndicate comptabilisés par VGChartz nous amèneraient donc à plus ou moins 7,2 millions d’AC Origins potentiels.

Le directeur financier Alain Martinez en a également profité pour préciser que le taux d’attachement du Season Pass de ce pharaonique épisode était “bien meilleur” que le précédent observé.

Rien ne nous indique en revanche que cette année supplémentaire accordée à Assassin’s Creed Origins devienne un exercice renouvelé. Il est donc tout à fait possible qu’un nouvel épisode débarque d’ici la fin de l’année…

