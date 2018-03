Cette vidéo artistique montre des poulets brulés vifs

L’artiste franco-algérien Adel Abdessemed a présenté une oeuvre vidéo troublante lors de son exposition au musée d’art moderne MacLyon. En effet, dans l’une des scènes, on peut voir des dizaines de poulets brûlés vifs en direct.

Une illusion

Cette vidéo est censée dénoncer les massacres en tous genres de ces dernières années, comme les attentats terroristes qui ont frappé le monde à Paris et ailleurs. Les images sont d’ailleurs si choquantes et réalistes que les associations de défenseurs de la cause animale n’ont pas manqué de réagir. Brigitte Bardot a même sommé l’artiste de s’expliquer par rapport à cet oeuvre, ce qu’il a accepté de faire dans les colonnes du Figaro.

Dans cette lettre ouverte, Abdessemed pointe du doigt l’hypocrisie de certains, qui critiquent la violence de son oeuvre sans prendre la peine de s’attarder sur son contenu et sa signification profonde et pacifique.

On m’accuse parfois d’être violent et sanguinaire car je montre et je dénonce cette violence qui est autour de nous mais personne n’a eu le courage de voir mon travail de près ou d’écouter ma pensée.

Et justement, l’artiste a souhaité rappelé que la totalité de son oeuvre est une critique contre la violence de notre monde, qui le touche tout particulièrement.

Ces animaux représentent notre douleur, notre nostalgie, notre souffrance… Je suis un artiste qui produit des œuvres contre la violence du monde… Je le fais simplement, sans jugement.

L’exposition de l’artiste au MacLyon se prolongera jusqu’au 8 juillet 2018.