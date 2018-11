Be Nordic pour trois jours à Paris : 23, 24, 25 novembre au Café A

Les amoureux et passionnés des pays Nordiques ont rendez-vous les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 au Café A pour la première édition Française de Be Nordic.

L’Europe du Nord continue de fasciner et d’intriguer un grand nombre d’entre nous… Pour une immersion au Danemark, en Norvège et en Finlande cet automne à Paris, ne manquez pas la première édition Française de Be Nordic.

Cet événement débarque pour la première fois dans la capitale, au Café A, et célébrera pendant trois jours, les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018, la culture et le style de vie nordique. A travers des rencontres, des ateliers mais aussi des expériences, les visiteurs (professionnels et grand public) pourront vivre un incroyable voyage nordique.

Pour l’occasion, Be Nordic abordera tous les sujets liés à la culture nordique comme l’architecture, la gastronomie, le design mais aussi la musique… Pour ce faire, des designers, des Chefs, des créateurs ou encore des sportifs issus de chaque pays seront présents.

Be Nordic 23/24/25 Novembre au Café A à Paris

148 rue du Faubourg Saint Martin 75010

Toutes les infos sur le site officiel