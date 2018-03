Le Cirque Alfonse vient présenter son nouveau spectacle Tabarnak à Paris à Bobino dès le 16 mai

Originaire du Québec, le Cirque Alfonse a conquis le public en 2011 avec le camp de bûcherons de Timber! puis avec le cabaret électro de Barbu en 2014. Après avoir fait le tour du globe à plusieurs reprises et connu un succès international, ils sont de retour en France et pour la première fois à Paris avec Tabarnak, un nouveau spectacle qui explore la vie culturelle du Québec avec folie et des numéros de très haute voltige.

Cirque Alfonse est une jeune troupe de cirque québécoise créée en 2005, dont les fondateurs ont œuvré avec les plus importantes compagnies de nouveau cirque de renommée internationale (Les 7 Doigts de la main, le Cirque du Soleil, Cirkus Cirkör de Suède, le Cirque Starlight de Suisse ou encore la compagnie de danse montréalaise Bouge de là).

Exploitant un courant tout à fait inexploré, l’audacieuse compagnie intègre à ses créations circassiennes les facettes les plus pittoresques du folklore traditionnel québécois : ça sent le pin frais coupé et la sueur des bûcherons emportés par la musique traditionnelle !

Du 16 mai au 09 juin, on découvrira Tabarnak sur les planches du Théâtre Bobino à Paris. Avec la joie communicative qu’on lui connaît, le clan entreprend un chemin de croix anarchique et poétique sous forme de cirque musical live où l’orgue contamine les numéros et les acrobaties. Joyeux et trépidant, ce nouveau spectacle assure une totale surprise. A voir dès le 16 mai.