Yardie : Premier film signé Idris Elba

Après s’être illustré dans une longue série de films à succès au box-office comme American Gangster, Thor ou encore Pacific Rim, Idris Elba signe son premier film. Le trailer de Yardie est enfin sorti !

Petit flash-back

Né en 1972, le britannique tirant ses origines du Ghana et de la Sierra Leone s’intéresse à la comédie dès ses seize ans. Il se fait remarquer dans des productions comme Family Affairs, les Experts : Miami et surtout The Wire. D’abord cantonné aux seconds rôles sans grand retentissement, sa carrière décolle dès 2011, grâce à l’adaptation des « comics books » au cinéma. Idris affiche son jeu de scène dans Thor (rôle du gardien d’Asgard, Heimdall), ou encore, dans Star Trek : Sans Limites.

Mais pour en revenir à son propre film justement, de quoi parle-t-il ?

Un synopsis haletant !

Librement inspiré du roman de Victor Headley paru en 1992, Yardie relate l’histoire d’un jamaïcain dans les années 80’ surnommé « D » (interprété par Aml Ameen), qui s’approprie la cocaïne de son patron pour la revendre à son propre compte. Sans vous spoiler, vous découvrirez que la raison première qui le pousse à agir ainsi n’est pas anodine !

Le thriller a été présenté au Sundance Film Festival, et fait notamment apparaître à l’écran les acteurs Fraser James («Piper»), et Akin Gazi («Arif»). On retrouve aussi notablement l’excellente Shantol Jackson («Yvonne») et le remarquable Everaldo Creary («Jerry Dread»). La première bande-annonce a été lancée par Studio Canal UK, la voici :

Des influences pas banales !

A votre avis, que veut dire « Yardie » ? Il s’agit d’un nom donné aux habitants des bidonvilles des quartiers sud de Kingston, en Jamaïque. Les premiers caribéens débarqués au Royaume-Uni reçurent ce surnom bien souvent ironique. Pas étonnant donc, que l’intrigue du long-métrage se déroule à Londres !

En outre, Idris Elba reconnaît s’être inspiré du classique du genre « gangsters/mafia » de Martin Scorsese, Les Affranchis.

Vous êtes impatients de le voir vous aussi ? Il faudra patienter, la date de sortie officielle n’ayant pas encore été annoncée.

