World War Z : on sait pourquoi J.A. Bayona n’a pas réalisé la suite

On l’oublie parfois mais l’espagnol Juan Antonio Bayona aurait pu s’embarquer dans un projet périlleux : « World War Z 2 »

Juan Antonio Bayona aurait pu être à la direction d’un autre blockbuster avant l’expérience Jurassic World : Fallen Kingdom. En 2013, lorsqu’une suite de World War Z est annoncée, il est rattaché au projet, pour finalement jeter l’éponge quelques mois après. Pour quelles raisons ? Lors d’une interview pour Den of Geek il est revenu sur cette épisode de sa carrière :

Nous avons travaillé sur ce scénario pendant un an, et nous avons eu une excellente idée. […] Nous avons conçu de superbes décors, et nous étions très excités par la direction que nous prenions avec le film, mais d’une manière ou d’une autre, nous n’avons jamais trouvé le moyen de tout relier.

Le film était réellement sur le point de se faire, la production allait sérieusement débuter mais Bayona a préféré faire marche arrière, ne se sentant plus à l’aise pour être aux commandes :

Nous étions sur le point de commencer la production, et je n’étais pas prêt. Je leur ai dit : « écoutez, je ne suis pas le bon gars pour ça. Il y a probablement un autre gars qui est capable de prendre soin de ça [le scénario] sans que le film ne soit affecté », alors j’ai décidé de quitter le projet.

Que voir derrière cette déclaration ? Qu’il ne se sentait pas capable de travailler en sachant que le scénario serait bancal et pas en capacité de faire honneur à leur soit-disant « excellente idée » ? C’est ce que l’on pense, si l’on rapproche les deux déclarations. Dans le fond, ce n’est pas plus mal qu’il n’ait pas réalisé cette suite discutable. Il aurait vécu la même chose qu’avec Jurassic World : Fallen Kingdom – un scénario mauvais relevé par quelques fulgurances formelles.

Une arlésienne

Depuis qu’elle est annoncée, cette suite sent mauvais de toute façon. Encore maintenant, les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes. David Fincher devrait réaliser mais la production est repoussée à cause de son implication dans la deuxième saison de Mindhunter et parce que Brad Pitt tourne avec Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood.

David Fincher pourrait se désister à son tour si le scénario ne lui convient pas. Un aussi grand et méticuleux metteur en scène que lui n’est pas assez suicidaire pour s’embarquer dans un combat perdu d’avance. Tout ça pour dire que les années passent et rien ne change. World War Z 2 ne se fait toujours pas et ne se fera d’ailleurs peut-être jamais à ce rythme. Ou avec quelqu’un d’un autre calibre que Fincher ou Bayona. Quelqu’un comme Marc Forster, réalisateur du premier film par exemple…

