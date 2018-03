Wonder Woman 2 : C’est confirmé Kristen Wiig sera bien Cheetah

Et oui, ce sera donc Kristen Wiig qui interprétera Cheetah l’antagoniste de Wonder Woman dans le prochain film mettant en scène la super-héroïne amazone au lasso.

On vous en parlait la semaine dernière mais rien n’était sûr. Aujourd’hui, c’est la réalisatrice de Wonder Woman 2, Patty Jenkins en personne qui nous le dit, il n’y a plus de place au doute !

So excited to confirm the most thrilling news. Yes! It’s true! So incredibly lucky to welcome the sensationally talented Kristen Wiig to our Wonder Woman family. Can’t wait to finally work with one of my favorites. And SO excited by what we have planned. #Cheetah!!! @GalGadot pic.twitter.com/Gn0jICiIAH

— Patty Jenkins (@PattyJenks) March 9, 2018