Wesley Snipes aimerait bien retrouver le costume de Blade

Interrogé par nos confrères de The Hollywood Reporter, il a avoué :

“Je suis ouvert à toutes les possibilités. Si Blade 4 se présente, c’est une conversation que nous pouvons avoir. Et s’il y a d’autres personnages dans l’univers Marvel qu’ils veulent me voir interpréter, je suis d’accord aussi. Mais je pense que les fans ont l’attente de me voir reprendre le personnage de Blade, donc cela pourrait nous limiter à me voir endosser un autre rôle dans cet univers.”