Un biopic sur Bob Marley en préparation par Ziggy Marley et Paramount

Le fils de Bob Marley et le studio Paramount préparent un biopic sur le chanteur.

Les légendes ne meurent jamais. Ziggy Marley, qui n’est autre que le fils de Bob Marley, et Paramount préparent un film pour retracer la vie de la légende du reggae.

De père en fils

Bob marley est celui qui a réussi à faire découvrir le reggae au grand public. Nous lui devons nombre de musiques qui sont aujourd’hui cultes et que nous avons tous en tête. S’il est mort en 1981, d’un cancer à 36 ans, Bob Marley aura, durant sa (trop) courte carrière, changé la face de paysage musical à tout jamais. Amenant son identité dans une industrie musicale trop lisse.

C’est aujourd’hui son fils, Ziggy Marley, qui perpétue son oeuvre. En effet, Ziggy est devenu lui-même un musicien de renom. Il a réussi à se faire un prénom dans un milieu où l’ombre de son père plane constamment. L’héritier de Bob Marley a, en tout, gagné 8 Grammy Award dans sa carrière. Il faut dire qu’il a baigné dans la musique depuis qu’il était tout petit. Il a déjà confié venir, enfant, aux sessions d’enregistrement de son père.

Au delà de sa carrière musicale, Ziggy Marley s‘est illustré pour avoir produit plusieurs documentaires pour rendre hommage à son père. Il a ainsi produit Bob Marley & The Wailers: Easy Skanking in Boston ’78, et était également producteur exécutif sur Bob Marley Legend Remixed puis sur Marley, Africa Roadtrip. Récemment, il s’est même mis à l’écriture de comics avec sa toute première bande-dessinée : Marijuanaman. Il a également fait quelques caméos dans des séries.

Ziggy Marley met donc tout en oeuvre pour faire perdurer la mémoire de son père. Au travers de documentaires et maintenant d’un long-métrage. Si nous n’avons pas plus d’informations sur le projet de biopic avec Paramount, nous savons que le film ne pourrait pas être entre de plus bonnes mains.

