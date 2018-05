Star Wars : Harrison Ford donne son avis sur Solo

Solo : A Star Wars Story a un nouveau fan et pas des moindres ! En effet, le grand Harrison Ford a complètement adoré le dernier Star Wars. De quoi faire une très bonne pub à la dernière réalisation de Ron Howard ! Connu pour le rôle de Han Solo, l’acteur américain a beaucoup apprécié cette nouvelle adaptation de son personnage et le fait savoir.

Han Solo valide la prestation d’Alden Ehrenreich

Dans une interview donnée par Variety, Harrison Ford a confirmé avoir vu le film deux fois et qu’il l’a adoré ! Pour lui, Alden s’est parfaitement approprié le personnage.

Après avoir joué quatre fois le personnage de Han Solo pour la saga Star Wars, cette fois-ci Harrison Ford a été remplacé par un acteur plus jeune. Ici la jeunesse s’impose puisque le film retrace le parcours du pilote à ses débuts et raconte sa rencontre avec Chewbacca. Solo : A Star Wars Story n’est autre qu’un voyage initiatique qui nous en apprend plus sur la personnalité du héros le plus mythique et incontournable de la saga Star Wars. C’est pourquoi un acteur plus jeune était nécessaire pour endosser le rôle incontournable d’Han Solo. Et c’est donc Alden Ehrenreich qui a été désigné pour le premier rôle.

Bien évidemment les fans l’attendent au détour et sont prêts à donner leur avis sur sa performance. Mais le jeune acteur américain part déjà avec un bon bagage puisqu’il a tout le soutient du grand Harrison Ford ! Alden Ehrenreich pourrait être parti pour jouer Han Solo pendant un bon moment car il a signé un accord pour une trilogie. Mais avant de continuer l’aventure il est important pour les producteurs de voir comment les fans de la saga reçoivent le film. L’avis de Harrison Ford pourrait néanmoins donner un bon coup de pouce !

La relation compliquée d’Harrison Ford avec la saga Star Wars

Malheureusement, Harrison Ford a eu une relation amour-haine avec la franchise Star Wars. Bien que le personnage de Han Solo a été pour lui une magnifique opportunité qui a fait décoller sa carrière, l’acteur a fini par se lasser de son personnage. Alors que la trilogie se terminait, Ford n’avait pas hésité à dire qu’il était heureux de voir son costume de Han Solo pour la dernière fois. D’après l’acteur, ce personnage n’était pas très intéressant ni enrichissant pour lui.

C’est pourquoi son enthousiasme pour Solo : A Star Wars Story était assez surprenant. Ford n’est en général pas très évasif et pourtant cette fois-ci il a vraiment souhaité exprimer son engouement pour le nouveau film. Ford aurait même insisté pour avoir Ron Howard au téléphone afin de le féliciter. D’autres acteurs de la saga, comme Mark Hamil et Billy Dee Williams ont également fait l’éloge de Solo. Des réactions qui promettent de bons retours pour le film !

https://youtu.be/mJUsd9D9NW0

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com