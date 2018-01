Mute : ambiance Blade Runner pour le film de Duncan Jones

Qui dit nouveau mois dit nouvelles séries et films à dévorer sur Netflix. Et pour ce mois de février, la firme de Los Gatos mise beaucoup sur Mute.

Ce film est signé par Duncan Jones, plus connu pour avoir réalisé Source Code, Moon ou encore Warcraft : le commencement – et être le fils de feu David Bowie, accessoirement. Particulièrement attendu, le long-métrage se dévoile dans une bande-annonce qui nous laisse quelque peu… perplexe, à la rédaction.

“Blade Runner discount”

Le pitch, dans les grandes lignes : dans le Berlin des années 80, un barman (Alexander Skarsgård, la caution star) tente de protéger au péril de sa vie sa petite amie face à des gangsters pas très jouasses (menés par Paul Rudd, l’autre caution star). L’influence de la saga Blade Runner est palpable dès les premières secondes : même pluie éternelle, ville sombre et glauque nappée par les néons, voitures futuristes et robots par constellation… Impossible de ne pas penser au clin d’oeil voire à la copie pure et simple.

Mais soyons honnêtes : ce premier résultat n’arrive pas à la cheville de la création de Ridley Scott, où même le fond sonore sonne comme un “Blade Runner discount”. Toutefois, pas question pour nous de clouer l’oeuvre au pilori avant même de l’avoir visionné. C’est pourquoi on vous donne rendez-vous le 23 février prochain pour vous délivrer notre verdict.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com