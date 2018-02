Men in Black : le reboot a peut-être trouvé son réalisateur

Le site Deadline a récemment rapporté que Sony Pictures aurait trouvé un réalisateur pour le reboot de Men in Black. Will Smith et Tommy Lee Jones ne seront malheureusement pas à l’affiche de ce nouvel épisode de la franchise lancée en 1997.

Ce projet ne correspond pas non plus au crossover avec la saga 21 Jump Street. Jonah Hill avait annoncé l’an dernier que le long-métrage était pour le moment mis de côté. Le scénario de ce reboot est signé Matt Holloway et Art Marcum. Le duo est à l’origine des scripts d’Iron Man et Transformers : The Last Knight. Steven Spielberg occupera quant à lui de nouveau le rôle de producteur exécutif.

Après Fast & Furious, F. Gary Gray aux commandes de la saga Men in Black ?

D’après Deadline, Sony Pictures aurait fait appel à F. Gary Gray pour réaliser le film. Depuis le succès de NWA : Straight Outta Compton, le cinéaste a le vent en poupe à Hollywood. Le fait que Fast & Furious 8 ait dépassé le milliard de dollars au box-office mondial ne l’a évidemment pas freiné dans sa lancée.

Malgré l’absence du duo d’origine, F. Gary Gray a le potentiel pour assurer la relève de Barry Sonnenfeld. Espérons qu’il saura créer une équipe aussi attachante que celle formée précédemment par Will Smith et Tommy Lee Jones. Ce nouveau buddy-movie sera-t-il aussi efficace que ses prédécesseurs ? Pour le savoir, il nous faudra patienter jusqu’à l’an prochain. En France, le reboot de Men in Black est attendu pour le 19 juin 2019.

