Josie : Sophie Turner troque Winterfell contre la piscine d’un hôtel

Produit par The Coalition Group dont le but est « d’aider les artistes émergents », il s’agit d’un thriller dirigé par le méconnu Eric England. Si le réalisateur semble avoir un penchant pour l’horreur avec des longs-métrages tels que Contracted et Roadside, il s’est aussi aventuré dans la comédie avec Get The Girl sorti en 2017.

C’est Anthony Ragnone II qui est en charge de l’écriture. Le temps de 28 épisodes, il a assisté le scénariste Alan Ball sur les séries télévisées True Blood et Banshee.

Josie : De quoi ça parle ?

La lycéenne Josie (Sophie Turner) débarque dans une petite ville nommée Huntsville. Il n’en faut pas davantage pour intriguer les habitants qui ne cessent plus de jaser. Profitant de la piscine du motel dans lequel elle réside, la protagoniste est interrompue par un homme mûr et solitaire prénommé Hank (Dylan McDermott). La jalousie s’installe bientôt lorsqu’elle s’éprend d’un jeune punk, Gator (Daeg Faerch). Il décide alors de se rapprocher d’elle malgré les nombreuses années qui les séparent. Tous deux dissimulent un sombre passé qu’il faudrait peut-être mieux ne jamais révéler.

Josie : Pourquoi regarder ?

Car visionner une œuvre cinématographique plus indépendante est toujours rafraîchissant ! Il s’agit de l’opportunité idéale pour s’éloigner des codes et des conventions du cinéma hollywoodien . À voir si Josie saura faire preuve d’audace.

. À voir si Josie saura faire preuve d’audace. Qui ne veut pas découvrir une des stars de Game of Thrones dans un registre inédit ? Sans parler de ce relooking qui en laissera plus d’un pantois !

? Sans parler de ce relooking qui en laissera plus d’un pantois ! Blague à part, le synopsis tout comme la bande-annonce, n’en dévoilent pas assez quant aux origines des personnages. Cette technique marketing fonctionne puisqu’on ne peut s’empêcher de se demander : que peuvent-ils bien dissimuler ? Doit-on s’attendre à des révélations terrifiantes, clin d’œil aux préférences du réalisateur ?

Le film sera projeté dans les salles obscures américaines dès le 16 mars. Malheureusement, aucune date de sortie française n’a été dévoilée pour le moment. Mais que les fans de Sophie Turner se rassurent, ils pourront la retrouver dès la fin de l’année dans un des rôles principaux de X-Men: Dark Phoenix.

