Les Indestructibles 2 : du changement dans la famille !

Attendu depuis longtemps par les fans, Les Indestructibles 2 dévoile sa bande annonce: du changement est à prévoir dans l’organisation de la famille…

Une sortie attendue par les plus petits… et les plus grands !

Près de 14 ans après le premier volet, Disney Pixar dévoile son trailer pour Les Indestructibles 2. Attendu de tous, le film fait déjà s’impatienter les plus grands fans:

APRÈS TOUTES CES ANNÉES D’ATTENTE LÀ ÇA SE CONCRÉTISE !!! #LesIndestructibles2 !!!! ENFIN !!! pic.twitter.com/nhozgrx8Me — Qü$īlå 🍦 (@QusilaBerkani) February 9, 2018

Le premier opus, sorti en novembre 2004, avait remporté l’Oscar du meilleur film d’animation et avait également rapporté plus de 633 millions de dollars. Le long-métrage d’animation, entièrement scénarisé et réalisé par Brad Bird, fut une première pour les studios. En effet, jamais un artiste extérieur aux studios n’avait réalisé un film sans l’aide des pionners de Pixar: un autre bel accomplissement pour le réalisateur du magique Géant de Fer. L’excellente réception du film à travers les pays se justifie : un graphisme digne des plus grands films d’animation, des personnages travaillés aux caractères loufoques et intelligemment pensés, mais également une bande son accomplie. Créée par Michael Giacchino, cette dernière a réussi à ravir les enfants comme les adultes, créant un univers unique.

Pour le casting vocal original, on retrouvera Samuel L.Jackson, Craig T.Nelson et Holly Hunter. A leurs côtés s’ajouteront Isabella Rossellini, Catherine Keener mais aussi Sophia Bush et Bob Odenkirk. Côté français, les infos ne sont pas encore claires. Cependant, il semblerait que ce soit Emmanuel Jacomy qui succède à l’excellent Marc Alfos, voix de Mr.Indestructible, décédé en 2012.

Une famille ré-ogarnisée

Comme pouvait le faire deviner les affiches, la famille va connaître un changement. On peut en effet voir dans la bande annonce Bob Parr -Mr Indestructible- seul à la maison. Entre les mathématiques de Flèche et Bébé Jack-Jack, le papa super-héros tombe de fatigue. « Bien élever un enfant est un acte héroïque, c’est tout un art » commente l’impassible Edna. Elastigirl elle, maman de la troupe, est appelée à combattre le mal. Une nouvelle vie à laquelle Mr Indestructible semble avoir du mal à s’adapter, notamment concernant les pouvoirs de Bébé Jack-Jack. Sera-t-il le sujet principal de ce nouvel opus? Ce deuxième volet semble reprendre l’histoire là où elle s’était arrêtée, mais un nouveau tournant apparaît. Entre les mystérieuses missions d’Elastigirl et la difficulté de Bob Parr face à ses enfants, le prochain Disney Pixar s’annonce comme haut en couleurs. Le second opus pourra-t-il être à la hauteur du premier ?

Une réponse que nous pourrons avoir dans les salles françaises à partir du 4 juillet 2018. Encore un peu de patience ! En attendant, le trailer est à découvrir :

