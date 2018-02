I Feel Pretty : la nouvelle comédie avec Amy Schumer et (un peu) Emily Ratajkowski

Au fond, qu’est-ce que la beauté ? C’est vrai, ce n’est pas parce que les magazines nous imposent des modèles rachitiques au tient artificiellement hâlé ou exagérément diaphane que seules ces « catégories »-ci l’emportent ! Et s’il existait des tas et des tas de formes de beauté ? C’est peu ou prou le pitch du film I Feel Pretty, comédie qui s’annonce manifestement délurée puisque portée par l’indéboulonnable Amy Schumer.

L’héritier de L’amour extra-large ?

La bande-annonce dévoile son personnage, visiblement pas très bien dans sa peau et pour cause : toute la société semble s’être mise d’accord pour lui faire comprendre que non, elle ne correspond pas franchement aux critères actuels. Un peu trop ronde pour les boutiques tendances (on lui conseille de s’orienter vers le online), zappée des applications comme Tinder où seules les photos comptent…

Son double fictionnel se voit condamnée à se battre pour avoir un physique qu’elle n’aura jamais, en se torturant par exemple dans une salle de sport où, cela va sans dire, elle trébuche – littéralement. Mais après une mauvaise chute, la jeune fille voit le monde autrement et semble prise d’une crise d’épiphanie : elle se sent désormais jolie ! Un coup de théâtre qui n’est pas sans rappeler le cultissime L’Amour extra-large. Les féministes et les amateurs de comédie devraient ainsi apprécier. Pour les autres, et bien, il y a Emily Ratajkowski qui pointe le bout de son nez… Hélas, encore aucune date de sortie n’a été communiquée.

Le film est prévu pour le 29 juin aux Etats-Unis, et n’as pas encore de date pour la France.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com