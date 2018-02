Hypnotic : Robert Rodriguez de retour avec un thriller futuriste

Le cinéaste mexicain s’est en effet concentré sur les séries qu’il produit et dont il réalise certains épisodes, à l’image d’Une nuit en enfer et Matador. Il compte cependant faire son retour au cinéma très prochainement avec pas moins de trois projets.

Robert Rodriguez fait équipe avec le scénariste de Godzilla

La première version du script, rédigée par Rodriguez, est déjà prête. Max Borenstein s’apprête à retravailler ce scénario autour duquel le secret est pour le moment préservé. Le jeune scénariste a déjà signé les scripts de Godzilla, Kong : Skull Island. Il a également travaillé sur Godzilla : King of Monsters, attendu pour le 20 mars 2019.

Au vu des deux noms associés à Hypnotic, le film pourrait s’imposer comme une enquête futuriste efficace. Parviendront-ils à égaler le grand Minority Report ? Au vu de l’adaptation télévisuelle du film de Steven Spielberg sur laquelle Borenstein a travaillé et des récents projets de Rodriguez, on a de gros doutes… Aucune date de sortie et de tournage n’ont pour le moment été évoquées pour Hypnotic.

