Et si Henry Cavill était le prochain James Bond ?

Qui ? Mais qui pour remplacer Daniel Craig dans le costume de 007 ? La question est sur toutes les lèvres et si Craig n’a pas encore rendu officiellement le Walter PPK puisqu’il est attendu dans Bond 25, les fans pensent déjà au futur. Un futur qui ne s’écrira (du moins pour l’instant) pas avec Idris Elba qui a récemment démenti une rumeur comme quoi il serait le favori de la productrice de la saga pour mettre le smoking.

Du coup, qui reste-t-il ? Parmi les prétendants favoris des internets au permis de tuer, un nom revient assez souvent : Henry Cavill. L’actuel Superman brille en ce moment sur grand écran dans Mission Impossible : Fallout et forcément ça donne des idées : c’est qu’il serait pas mal en espion de sa Majesté ! En plus on a tendance à l’oublier, mais l’acteur est 100% britannique et il a même joué dans Les Tudors, c’est pour dire !

Henry Cavill porte bien le costume.

Dès lors, son nom arrive assez souvent sur le podium des favoris pour reprendre le rôle. Le célèbre graphiste BossLogic, bien connu pour justement imaginer les acteurs dans la peau de tel ou tel personnage, a ainsi réalisé le fantasme des fans en créant un fanart avec l’acteur sur une fausse affiche très bondienne.

For the new #henrycavill fans on the page as a thank you! #007 pic.twitter.com/UN7hUQeONR — BossLogic (@Bosslogic) August 10, 2018

Certes l’image a un certain charme, mais on ne va pas se mentir, on a connu le graphiste plus inspiré, d’autant que là il n’a eu qu’à reprendre une image de Cavill dans le film Agents Très Spéciaux – Code U.N.C.L.E. dans lequel il incarnait un espion tout en charme et en efficacité. Comme un certain James…

De toute façon ne nous emballons pas, on est encore loin de connaître l’identité du futur 007. Il reste à Daniel Craig un ultime volet avant de définitivement raccrocher et on voit mal le studio promouvoir son remplaçant avant même la sortie de Bond 25. Aucune annonce ne devrait donc être faite avant, minimum, la sortie du film qui est attendu pour novembre 2019.

Autant dire qu’on ne devrait rien avoir à se mettre sous la dent avant 2020, ce qui laisse encore le temps pour mille et une rumeurs…

Et vous, qui verriez-vous endosser le costume du célèbre agent secret ?

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com