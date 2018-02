Call of Duty : un film en préparation par le réalisateur de Sicario 2

Après s’être attaqué à de nombreuses licences phares (Tomb Raider, Hitman, Prince of Persia et on en passe), le 7e art souhaite voir débarquer sur ses grands écrans une saga bien connue des amateurs de jeux de tir : eh oui les amis, on parle bien de Call of Duty !

Par le réalisateur de Gomorra et Sicario 2

Un projet dans les cartons de son éditeur Activision depuis 2008, mais qui s’accélère sérieusement cette année. Selon le site spécialisé Variety, un cinéaste serait même déjà en discussion et pas n’importe lequel : Stefano Sollima, un nom déjà connu des cinéphiles pour avoir signé Sicario 2 (le film sortira dans nos salles le 27 juin prochain). Mais aussi par les sérivores, puisqu’il a réalisé Gomorra, fiction à succès diffusée sur Canal + en France.

Pour le moment, il est encore bien difficile d’évaluer une date de sorte. Activision Blizzard Studios, la branche consacrée aux films et aux séries basés sur ses sagas les plus légendaires, est encore à la recherche d’un distributeur et d’un scénariste.

