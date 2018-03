Les Animaux fantastiques 2 : découvrez Jude Law en jeune Dumbledore

Aujourd’hui, c’est via le trailer officiel que vous pouvez découvrir Jude Law en vidéo ! Les Animaux Fantastiques 2 : les crimes de Grindelwald est de nouveau réalisé par David Yates, papa des quatre Harry Potter de 2007 à 2011. La maman du célèbre sorcier à lunettes J. K Rowling prend quant à elle les commandes du scénario.

Paris plus magique que jamais

Dans ce premier trailer officiel, on découvre la capitale française ainsi que le jeune Dumbledore à Poudlard, rejoint par un groupe de sorciers. Jude Law doit en effet rendre des comptes suite aux catastrophes provoquées à New-York par le Magizoologiste… Le groupe d’hommes semble parallèlement au courant du fait que Norbert Dragonneau se dirige vers Paris. C’est ainsi que le jeune Albus se moque de ses hôtes en disant que son élève n’est pas de ceux à suivre les ordres, bien qu’il soit sous les siens. De nouvelles créatures magiques sous-marines et volantes sont également au rendez-vous ainsi que Johnny Depp dans le rôle du méchant Gellert Grindelwald.

Norbert va encore faire des étincelles !

On retrouve au casting Eddie Redmayne (Norbert Dragonneau), Katherine Waterston (Porpentina Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) ou encore Alison Sudol (Queenie Goldstein). Ce second volet prend place en 1927. Quelques mois seulement après sa capture, le sorcier Gellert Grindelwald s’évade de façon spectaculaire. Chose promise, chose due… Il réunit alors de plus en plus de partisans et s’attaque à des humains. Son but ? Fédérer des sorciers Sang-Pur afin de régner sur l’ensemble des Non-Magiques.

Seul Albus Dumbledore, qui fut jadis son ami d’enfance, est à même de l’arrêter. Mais pour ce faire, il va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald : son ancien élève Norbert Dragonneau. Le jeune homme sera secondé par Tina, sorcière américaine brillante, sa sœur Queenie et le moldu Jacob. Cette mission va également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais.

La sortie du film se verra accompagnée de la publication du livre-scénario, comme c’était le cas lors du premier épisode. Notons par ailleurs que les cinq longs-métrages de cette saga se dérouleront chacun dans une ville et un pays différents. Chacun pourra alors mieux se projeter aux côtés de ces héros aux dons extraordinaires. Hâte de découvrir les nouvelles aventures de Norbert Dragonneau le 14 novembre sur nos écrans !

