A Star is Born : le film de Bradley Cooper présenté à la Mostra de Venise ?

« A Star is Born », le premier film de Bradley Cooper en tant que réalisateur pourrait être projeté au Festival de Venise.

Hier, on nous annonçait que le film qui allait être projeté en ouverture du célèbre festival italien s’agissait de First Man de Damien Chazelle, dont c’est le deuxième film qui ouvre la Mostra après La La Land. Le réalisateur se hisse alors à la hauteur de Steven Spielberg et Woody Allen qui sont les deux seuls autres cinéastes à avoir ouvert deux fois le festival. Aujourd’hui, c’est un autre film qui fait parler de lui : A Star is Born, la première réalisation de Bradley Cooper, qui pourrait bien être projetée hors-compétition pendant le festival.

Comme le relève Deadline, le long-métrage produit par la Warner serait projeté le 31 août prochain, deux jours après l’ouverture du festival. Bradley Cooper aurait donc l’occasion de frapper fort pour sa première réalisation, son film serait projeté aux côtés de First Man, comme nous l’avons déjà dit, mais aussi de The Favourite de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone et Roma de Alfonso Cuaron, soit une belle opportunité pour une première oeuvre.

Un lourd héritage cinématographique

Si ces rumeurs sont bien fondées, il n’est pas très étonnant que le choix de Festival de Venise se soit porté sur ce film en particulier. En effet, A Star is Born entretient une relation de longue date avec le septième art : le film de Bradley Cooper n’est pas un scénario original mais le remake du film éponyme de 1937. En plus de la version de 2018, deux autres remakes ont vu le jour, en 1954 puis 1976. C’est donc un film qui a accompagné l’histoire du cinéma et qui continue de le faire.

Pour sa version Bradley Cooper sera accompagné de Lady Gaga, tous deux incarneront les deux personnages principaux.

L’histoire est celle d’une star sur le déclin, Jackson Maine, qui rencontre une chanteuse très talentueuse, Ally. Ils tombent follement amoureux l’un de l’autre. La jeune femme commence à avoir du succès, ce qui ne plaît pas à Jackson.

Le film est attendu dans les salles françaises le 3 octobre prochain. La bande-annonce :

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com