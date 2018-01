Le milan noir est-il réellement un oiseau pyromane ?

Des oiseaux pas tout à fait comme les autres

Le milan noir est en ce moment en plein cœur d’une polémique. Il passionne les foules car il semblerait que cet oiseau soit pyromane. Ce rapace, présent un petit peu partout dans le monde, est une espèce protégée en Europe. Depuis toujours, les ornithologues savent que ces oiseaux profitent des incendies pour chasser et attraper les gros insectes. Mais une découverte vient tout juste d’être faite au sujet de ces oiseaux charognards.

Un oiseau pyromane…

C’est une équipe de chercheurs australiens qui s’est intéressée de près à ce volatile. Dans le Journal of Ethnobiology, on découvre que le milan noir aurait appris à maîtriser le feu. En réalité, l’oiseau semble déplacer le feu pour s’en servir et faciliter sa chasse. Plusieurs observations scientifiques viennent étayer cette théorie.

Le milan noir s’emparerait de branches incandescentes pour allumer des incendies et ainsi développer une nouvelle zone de chasse. Et oui, ils sont bel et bien pyromanes ! Cependant, il faut savoir que ce n’est pas vraiment une découverte. Les aborigènes craignaient déjà le merlan noir, car il avait selon eux le pouvoir d’allumer le feu. On sait donc qu’ils n’allument pas le feu, mais se contentent de le déplacer.

Certains ornithologues restent sceptiques. Ils affirment que ce n’est pas intentionnel de la part de l’oiseau. Quoiqu’il en soit, les observations semblent prouver le contraire… Qu’en pensez-vous ?