Violents orages et inondations dans le Var: au moins une personne disparue

Au moins une personne est portée disparue près de Sainte-Maxime (Var), après avoir été emportée à la mer dans la nuit de mercredi à jeudi au volant de son véhicule par les inondations dues aux violents orages dans le département.

Placé en vigilance orange mercredi, le département a été rétrogradé jeudi matin en vigilance jaune, les pluies connaissant une accalmie.

“Plusieurs témoins ont vu au moins un conducteur dans ce véhicule, phares allumés”, a déclaré le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine, à l’AFP, jeudi matin.

“Cinq voitures ont été emportées vers la mer et englouties par la crue de la Garronnette, la rivière entre Sainte-Maxime et Roquebrune-sur- Argens, vers 22h00. Il est certain qu’il y aura un bilan humain, qu’on ne peut encore évaluer à cette heure”, a-t-il ajouté.

“Parmi ces cinq voitures, il est certain que l’une d’entre elles au moins était occupée, même si on ne sait pas par combien de personnes”, a insisté M. Videlaine.

Vers 9H30, les recherches pour localiser ces voitures se poursuivaient, avec le soutien d’hélicoptères du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée, diligentés sur zone.

Outre ces moyens aériens, des moyens nautiques ainsi que 140 sapeurs-pompiers sont engagés sur Sainte-Maxime et Roquebrune (Les Issambres) pour participer aux recherches.

200 interventions, 16 personnes secourues

Vincent Morisse, maire de Sainte-Maxime, interrogé par l’AFP, a fait état également de dégâts matériels dans sa commune dans plusieurs secteurs où des cours d’eau ont débordé.

Les crues des cours d’eau varois ont été provoquées par les fortes précipitations sur l’ensemble du Var qui était en vigilance orange pluie-orage depuis la mi-journée de mercredi. Près de 200 mm d’eau sont tombés localement, sur le massif voisin des Maures. Le secteur de l’Argens aval restait en vigilance orange crues inondations.

Au cours de la nuit, les pompiers du Var ont fait plus de 200 interventions au total, et 16 personnes ont été secourues.

De l’autre côté du golfe, la commune de Saint-Tropez elle aussi a été touchée par cet épisode pluvieux, et plusieurs rues étaient envahies par les eaux jeudi matin, comme en témoignent des images diffusées par des chaînes d’informations.

A Fréjus, plus au nord, les secours avaient initialement prévu dans la nuit d’évacuer préventivement deux campings menacés d’inondations par des crues de cours d’eau vers une salle de sport à Saint-Aygulf. 750 personnes devaient ainsi être mises à l’abri, 100 au camping de la Barque et 650 autres au camping de l’Argens. Mais ces évacuations ont finalement été annulées, le danger étant passé, ont précisé à l’AFP les pompiers du Var.

Jeudi matin, le préfet du Var recommandait d’éviter absolument les garages et parkings souterrains. Le réseau routier départemental est lui praticable.

Les Alpes-Maritimes et la Corse sont toujours en vigilance orange pour les orages. Les Bouches-du-Rhône sont aussi repassées en vigilance jaune jeudi matin.