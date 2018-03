Qu’est ce que le juuling, cette tendance prisée par les adolescents américains ?

Aux Etats-Unis, de plus en plus d’adolescents sont surpris en train de vapoter dans les collèges et lycées. Cette nouvelle tendance porte un nom : le juuling.

Après le Tide Pod Challenge, qui consiste à avaler des capsules de lessive en se filmant, c’est au tour du juuling de faire fureur auprès des adolescents américains. Cette tendance, née au printemps dernier aux Etats-Unis, nécessite une simple cigarette électronique.

Le juuling se répand dans les collèges et lycées

Le nom de cette tendance vient de la marque de cigarettes électroniques JUUL. L’enseigne, dont les modèles ressemblent à des clés USB, propose des saveurs “friendly” comme crème brûlée. Uniquement disponibles aux Etats-Unis, ces mini-cigarettes électroniques sont extrêmement prisées par les adolescents, notamment pour leurs goûts variés et leur design.

Matt Myers, responsable d’une campagne anti-tabac pour enfants, à déclaré à propos des cigarettes électroniques de la marque :

C’est le produit parfait parce que les enfants n’ont pas la moindre idée qu’un objet aussi élégant, moderne, et high tech pourrait se révéler dangereux

La Food and Drug Administration (FDA) a également expliqué que le marketing de ces cigarettes électroniques cible clairement les jeunes. Les modèles extrêmement discrets de la marque sont de plus en plus présents dans de nombreux collèges et lycées américains. Leigh Dunavant, principale au lycée de Godwin de Richmond, en Virginie, a déclaré à ce sujet au site américain 7 News :

Les enfants sont toujours en quête de nouvelles expériences. […] Je ne pense pas qu’ils se rendent compte des dangers

Au vu de l’ampleur du phénomène, Leigh Dunavant a tenu à alerter les parents d’élèves en leur envoyant un courrier. Certains d’entre eux ont répondu qu’ils n’avaient absolument pas entendu parler de cette tendance.

Du liquide extrêmement riche en nicotine

La vente de cigarette électronique est normalement interdite aux mineurs aux Etats-Unis. Cependant, les adolescents réussissent à s’en procurer par le biais du site internet de JUUL, sur lequel il est possible de passer commande. Si cette tendance paraît inoffensive pour les adolescents, elle peut au contraire s’avérer extrêmement néfaste.

Le liquide vendu par la marque en complément des cigarettes électroniques seraient en effet riche en nicotine. Le risque d’addiction est donc élevé pour les jeunes adeptes du juuling. Matt Myers a affirmé à propos de cette haute teneur en nicotine :

La nicotine est un produit très addictif, mais les médecins ne peuvent pas prédire avec certitude que le ‘juuling’ donnera envie à ces enfant de passer aux vraies cigarettes. Nous ne le savons tout simplement pas

Une récente étude menée récemment par des scientifiques est revenue sur les dangers de la cigarette électronique. S’ils sont remis en cause, les résultats affirment que le vapotage favoriserait le développement du cancer des poumons, de la vessie et des maladies cardiovasculaires.