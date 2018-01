France : 70% des jeunes de moins de 18 ans ont déjà souffert de solitude

La première journée des Solitudes se tient ce mardi 23 janvier. A cette occasion, une enquête réalisée entre avril et juin 2017, a été révélée au grand jour. On découvre que les moins de 18 ans se sentent plus seuls que les plus de 65 ans.

La solitude… ce serait le mal du siècle. Mais qu’est-ce que la solitude ? C’est une question compliquée, à laquelle le magazine Pleine Vie a tenté de répondre dans une enquête. Cette dernière a été menée sur 1280 personnes via Internet. Or, il se trouve que les jeunes de moins de 18 ans souffrent davantage de solitude que les personnes âgées de plus de 65 ans. On apprend également que la solitude toucherait 6 millions de français, et que toutes les catégories de la population sont concernées. C’est suite à ce constat que l’association Astrée a décidé d’organiser la journée de la solitude. L’objectif est tout simplement de faire prendre conscience de ce mal qui touche beaucoup de monde.

Qu’est-ce que a solitude ?

Selon cette étude, la solitude est un manque d’échanges ou de communication. C’est également pour certains un manque de liens authentiques, un manque affectif ou encore un manque d’écoute. Certains pensent également que la solitude est un état d’esprit, voire même un choix ou une garantie de liberté.

A la question « vous sentez-vous souvent seul », 70.59% des moins de 18 ans affirment que ça leur arrive parfois, tandis que 14% affirment l’être trop souvent. En revanche, les plus de 65 ans sont 69% à considérer ne pas souffrir de la solitude. Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, les jeunes se sentent donc plus seuls que les personnes plus âgées.

Comment y remédier ?

La plupart des personnes interrogées essaient de remédier à ce problème en se réunissant par exemple dans des lieux d’échanges, ou en faisant des efforts pour aborder les autres. Ils essaient également de fréquenter des amis ou de faire de nouvelles rencontres. Mais c’est loin d’être facile. Le sondage stipule que 74% des jeunes de moins de 18 ans utilisent souvent les réseaux sociaux pour échanger avec leurs amis. Leur communication est donc limitée et le sentiment de solitude exacerbé.

Cette première journée des solitudes est une occasion parfaite pour parler de ce mal social qui touche de plus en plus de monde. Des tables rondes sont organisées, l’objectif étant non seulement de dresser un état des lieux, mais également de trouver des solutions originales et innovantes.

Et vous, ressentez-vous la solitude ? Dites-nous tout !