Etam : Un magasin accusé d’avoir discriminé une femme voilée

C’est sur les réseaux sociaux que cette étudiante a décidé de partager son histoire. A la recherche d’un travail, elle explique s’être rendue dans un magasin Etam de Montpellier afin d’y déposer sa candidature. Mais l’accueil qu’elle a reçu a été glacial. En effet, la jeune femme affirme avoir été victime de discrimination à l’embauche à cause de son voile.

Ainsi, elle explique notamment :

Mais très vite, la responsable de ce magasin Etam lui aurait reproché de porter le voile :

Et là, elle me regarde et me dit : “J’espère que c’est une blague, vous n’êtes pas sérieuse ? Vous êtes voilée et vous me demandez un travail, alors que c’était la journée de la femme il y a même pas deux jours !”