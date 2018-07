Espagne : Égalité du congé parental entre les hommes et les femmes

L’Espagne est devenu l’un des premiers pays européens a établir une stricte parité sur les congés parentaux entre les pères et les mères.

Les mentalités évoluent

Même si pour certain(e)s cela paraît évident, sachez que l’on est encore bien loin en matière d’équité. Cette proposition de loi mise en chantier par le gouvernement de gauche espagnol a été adoptée à l’unanimité le 26 juin 2018. Les Espagnols et Espagnoles auront bientôt droit aux mêmes nombres de jours congés à savoir 112 chacun, indemnisés à 100%. Que ce soit pour une naissance ou bien pour une adoption. Pablo Iglesias, le leader de Podemos, a expliqué devant les élus que le mérite revient avant tout aux associations et aux femmes.

Le mérite de cette proposition de loi ne doit pas nous revenir, il doit revenir aux associations et aux femmes qui luttent depuis des années contre la discrimination des femmes au travail.

Et la france ?

Le chemin est encore long en France. En effet, les hommes ont droit à 11 jours. S’ils veulent aller au-delà, ils doivent prendre un congé parental indemnisé moins de 400 euros par mois. Bien souvent, dans le foyer ce sont les hommes qui gagnent le plus. Les femmes sont donc contraintes ou non a endosser ce rôle de “super woman”. Aujourd’hui, le rôle porte un nom : celui de la charge mentale. Une charge qui pèse quasiment sur toutes les mères. Pourtant, un projet de loi visant à améliorer l’indemnisation du congé parental a été proposé. Toutefois, Agnès Buzyn, ministre de la santé, pense qu’il peut y avoir des effets pervers sur l’égalité entre femmes et hommes.

Dans les pays scandinaves, au Portugal et en Allemagne, le congé parental est mieux indemnisé et plus paritaire qu’en France. Les champions toutes catégories du congé parental sont les Suédois. Non seulement pères et mères ont le droit aux mêmes nombres de jours mais il atteint le chiffre record de 480, soit environ un an et trois mois. La France un pays rétrograde ?