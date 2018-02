Quand le délégué à la Sécurité Routière se gare sur une piste cyclable

“Faites ce que je dis, pas ce que je fais”. C’est en substance le message envoyé par Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la Sécurité Routière, surpris en train de se garer sur une piste cyclable à Paris.

A l’occasion d’un reportage sur la bonne conduite

C’est une scène qui tombe mal. Nos confrères de M6 réalisent un reportage sur l’opération en Dordogne qui vise à récompenser les bons conducteurs. Thématique oblige, ils se rendent rue De Grenelle, pour rencontrer Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la Sécurité Routière, afin d’avoir son avis sur le sujet. Mais, les caméras le saisissent en train de sortir d’un véhicule garé sur une…piste cyclable. Un comportement qui pour rappel peut être sanctionné d’une amende de 135 € !

Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière (@RoutePlusSure), sait montrer le bon exemple en se garant sur une bande cyclable. pic.twitter.com/TDJIfD9zmx — Paris en Voitures (@ParisEnVoiture) February 17, 2018

Les internautes n’ont bien sûr pas raté l’occasion de critiquer ce comportement. “L’image montre que M.Barbe pense ‘automobile’ et pas ‘vélo’. Ni lui ni son équipe ne s’aperçoit de l’énormité qu’il commet sans sourciller. Des excuses, c’est bien. Dire ‘On va changer cette mentalité par des mesures concrètes’, ce serait bien, bien mieux” souligne par exemple le collectif FaràVélo.

Excuses obligatoires

Face à la déferlante de commentaires sur les réseaux sociaux, le membre du gouvernement n’a bien sûr pas eu d’autre choix que de présenter des excuses. Ce qu’il a fait sans sourciller et très rapidement à travers le compte Twitter de la Sécurité Routière.

Emmanuel Barbe : "Je suis profondément désolé de m'être mal garé et adresse toutes mes excuses aux cyclistes. La sécurité routière, c'est être #TousResponsables, y compris moi." https://t.co/FPjxeq5fuJ — Sécurité routière (@RoutePlusSure) February 17, 2018

Par ailleurs, certains n’hésitent pas à le défendre en précisant qu’il était passager et non pas conducteur du véhicule. Mais, la solution la plus simple aurait sans doute été de prendre un vélo non ?