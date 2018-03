Barbie Frida Kahlo : Les descendants de l’artiste refusent sa commercialisation

Mattel a dévoilé mercredi 7 mars une série de poupées Barbie à l’effigie de personnalités, baptisée Inspiring Women (femmes inspirantes), parmi lesquelles figure Frida Kahlo.

Toutefois, la commercialisation de cette poupée à l’effigie de l’artiste mexicain a provoqué un différend commercial entre des membres de la famille et une société basée à Miami. Cette dernière estime posséder les droits sur son image, donc un droit commercial.

Lancée à la veille de la journée internationale de la femme, la nouvelle collection de Mattel inclut également l’aviatrice américaine Amelia Earhart. La mathématicienne afro-américaine Katherine Johnson, qui a travaillé sur des programmes spatiaux de la Nasa. Ou encore la cheffe française Hélène Darroze.

With 86% of US moms worried about the type of role models their daughters are exposed to, we are committed to shining a light on empowering female role models in an effort to inspire more girls.

Join us by sharing your role models using #MoreRoleModels. #IWD2018 pic.twitter.com/FnEuBsDh23

— Barbie (@Barbie) March 6, 2018