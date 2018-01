Pour votre prochaine coloscopie, demandez la musique de Star Wars

Pourquoi ? Comment ? Dans quel contexte l’idée de faire cette expérience est-elle arrivée ? Des chercheurs du Austin Health, ont en tout cas découvert que la musique de Star Wars rendrait les coloscopies plus efficaces.

Une étude publiée dans le Medical Journal of Australia

C’est une étude très étrange qui ressort dans la presse internationale ces jours-ci. Un groupe de chercheurs a décidé d’analyser les effets de la musique de Star Wars pendant une coloscopie. 103 d’entre elles ont été analysées. 58 avec de la musique de Star Wars et 45 avec de la musique pop. Bilan des courses ? La musique de Star Wars permet de trouver deux fois plus de polypes et d’adénomes. L’effet positif reste constant peu importe la qualité de la préparation de la coloscopie ou l’expérience des médecins pratiquant le test.

Mais, comment faut-il analyser ces résultats ? Ecouter la musique de l’Empire aide-t-elle les médecins à mieux travailler ? Les patients sont-ils plus relaxés avec les bruits de la Cantina ? Toujours est-il que les effets semblent prouvés selon les chercheurs. Aux dernières nouvelles, ils voulaient tester l’efficacité de la musique du Seigneur des Anneaux.