Et si une pilule remplaçait bientôt votre séance de sport ?

Entre le travail, les enfants, la fatigue… Trouver le temps de faire du sport est parfois une véritable gageure. Pourtant, on en a besoin, notamment pour garder la forme et maintenir les kilos éloignés. Or, une petite pilule pourrait bientôt nous sauver.

La pilule 516

La science est en marche à l’institut Salk à San Diego en Californie. Son code ? 516. Un composé chimique qui aiderait votre corps à faire le ménage du côté des graisses.

C’est une séance de sport dans une pilule.

explique-t-il à nos confrères de The Independant.

Quand vous faites du sport à haut niveau vous brûlez la graisse mais pas les glucides. La pilule ferait la même chose tout en vous permettant de rester dans le fond du canapé. Bien sûr, vous aider à regarder votre programme télévisé favori tout en gardant bonne conscience n’est pas vraiment l’objectif. Les scientifiques qui y travaillent depuis plus de 10 ans, pensent surtout aux personnes blessées ou souffrant de problèmes génétiques.

Alors quand arrivera cette pilule magique ? Et bien en fait, elle a déjà été utilisée par des sportifs et des adeptes du body-building. Son utilisation était tellement efficace qu’elle a été interdite par l’agence mondiale antidopage. Mais, son usage thérapeutique n’est pas encore reconnu et elle n’est donc pas utilisable dans ce cadre. Ce qui veut dire que vous pouvez retourner courir !