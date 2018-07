Peegasm : La nouvelle pratique sexuelle qui inquiète les médecins

Le peegasm est la nouvelle pratique sexuelle féminine à la mode. La pratique est dangereuse et comporte de nombreux risques pour les reins et la vessie.

Se retenir d’uriner pour avoir un orgasme

Le peegasm est une nouvelle pratique sexuelle féminine qui consiste à se retenir d’uriner pour avoir un orgasme une fois que l’on se soulage. Cette mode a été lancée sur le forum Reddit, lorsqu’un utilisateur a raconté l’orgasme que ressentait sa petite amie à chaque fois qu’elle se retenait d’aller aux toilettes.

Les filles ? Est-ce que certaines d’entre vous ont des mini orgasmes en allant aux toilettes après s’être retenues ? Ma copine m’a récemment dit que lorsqu’elle se retenait de faire pipi pendant un moment, au moment d’aller aux toilettes, elle a souvent des orgasmes qu’elle ressent tout le long de sa colonne vertébrale jusqu’à sa tête.

Certaines femmes présentes sur le forum ont alors répondu qu’elles avaient déjà expérimenté cette technique. D’autres ont exprimé leur souhait d’essayer. Il n’en fallait pas plus pour lancer cette nouvelle mode.

De nombreux risques

L’orgasme viendrait du fait que le clitoris serait stimulé par l’ouverture du col de la vessie lors du passage de l’urine. L’urètre étant proche du clitoris et du vagin, certaines femmes pourraient en retirer du plaisir.

Pourtant, comme le rappelle le site Pourquoi docteur, se retenir plus de 10 à 15 minutes d’uriner est fortement déconseillé. En effet, cette pratique peut augmenter le risque d’infections urinaires et entraîner un reflux vésico-urétéral. Elle affaiblit également les muscles de la vessie et augmente le risque de souffrir de rétention urinaire.

Une tendance bizarre et déconcertante qui risque de coûter cher à votre vessie et à vos reins !