On peut désormais prédire si un patient sortira du coma

Dans une étude publiée en février 2018 dans la revue Lancer Neurologie, un groupe de chercheurs a réussi à mettre au point une technique afin de prédire si un patient va se réveiller de son coma. Une petite révolution !

Cette étude s’est concentrée sur 200 patients adultes plongés dans le coma depuis plus d’une semaine dans plusieurs pays européens. Grâce à une méthode d’IRM (imagerie par résonance magnétique), les chercheurs ont pu mesurer le comportement des molécules d’eau au sein de la substance blanche du cerveau. Cet indicateur est important car il permet de connaître l’état de la connexion neuronale.

En étudiant ces données, les scientifiques ont pu mettre au point un seuil limite afin de prédire si un patient pourra ou non se réveiller dans les 6 prochains mois. D’après le professeur Louis Puybasset de l’hôpital Pitié Salpêtrière, qui a été en charge de cette étude passionnante :

Au-dessus d’un certain seuil, on est certain que ça ira; au-dessous, on est certain que ça n’ira pas. Dans la zone grise, il faut attendre.