Nantes : Des élèves ont mangé du fromage contaminé à la listeria à la cantine

Une petite contamination qui pourrait avoir de sérieuses conséquences. A Nantes, le 12 janvier dernier, un lot de fromage contaminé à la bactérie listeria a été détecté par un fournisseur. Une quantité limitée aurait été servie aux enfants.

“La contamination est minime”

Dans un communiqué, la ville de Nantes tente de rassurer les familles en donnant une idée plus précise de l’ampleur des faits.

Un seul lot ayant été identifié, environ 600 portions de 30 grammes – soit 4,1 % des 15 000 repas servis ce jour-là – sont concernées

Au total, 47 écoles nantaises avaient reçu ce fromage pour la journée en question. Le fournisseur, Les Paysans Fromagers Nantais, a préféré rappeler tous les fromages pour une question de sécurité. A l’heure actuelle, aucun enfant n’a été touché par la listériose, la maladie liée à la bactérie listeria. Mais la prudence est de rigueur. C’est ce que précise le docteur Patricia Saraux, médecin directeur à la Direction de la santé publique de la Ville de Nantes, interrogé par Ouest-France.

La contamination est très très minime, juste un peu au-dessus des normes autorisées. Le risque sanitaire est presque de zéro. Mais nous préférons prévenir les parents par souci de précaution et de transparence. Il est inutile de s’affoler. Et surtout ne pas se précipiter aux urgences

Que faire si votre enfant est touché par la listériose ?

Si votre enfant est concerné par cette affaire, les symptômes devraient être très facilement visibles. On parle ici de fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête. Il est important de savoir que les femmes enceintes, les personnes immunodéficientes et les personnes âgées doivent être particulièrement prudentes face à ces symptômes. Le plus simple est de vous rendre chez votre médecin, même si c’est longtemps après. Le délai d’incubation peut en effet aller jusqu’à 8 semaines.

Si vous êtes touché, alors votre médecin traitant vous prescrira des antibiotiques. Il s’agit en effet d’une maladie qui se soigne très bien, le microbe étant particulièrement sensible aux antibiotiques. Mais, il est important de ne pas ignorer les symptômes. En effet, la listeriose peut se compliquer par une septicémie (une infection généralisée) ou même une infection du cerveau. 200 personnes en sont mortes en Europe en 2012.