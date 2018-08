Les 7 principales habitudes à éviter pendant la canicule

Le début du mois d’août est marqué par d’importantes vagues de chaleur en France métropolitaine. Or, on sait que la hausse du mercure peut avoir des répercussions très graves sur la santé. Pour les éviter, il convient donc d’accorder une attention particulière à certains gestes. En effet, nous recherchons tous à nous rafraîchir lorsque la température grimpe régulièrement au-dessus de la barre des 30°C, et nous sommes alors amenés à commettre certaines erreurs.

Pour faire face à ce phénomène, les principales autorités sanitaires rappellent des règles simples à respecter pour ne prendre aucun risque. Voici donc la liste des 7 erreurs à éviter pour survivre sans problème à ce mois d’août particulièrement torride.

Boire trop d’eau, ou au contraire en boire peu

Lors d’un épisode de canicule, on ne vous répétera jamais assez qu’il faut boire régulière de l’eau pour compenser les pertes liées à la transpiration. Pour cela il est recommandé de consommer un peu plus d’eau que nécessaire, tout en veillant à ne pas non plus exagérer sur les quantités. En effet, une consommation trop importante de liquides pourrait entraîner l’apparition d’un œdème.

Ainsi, d’après le docteur Philippe Nin, vice-président de SOS Médecins Grand Paris, il faut boire de 1,5 à 2 litres d’eau par jour, surtout pour les personnes les plus exposées à la canicule comme les seniors. Mais au-delà de cette limite, l’ingestion de liquides peut devenir dangereuse pour la santé, car elle entraîne des dysfonctionnements au niveau des glandes sudoripares qui produisent la sueur. Cela peut ensuite causer de graves problèmes comme un œdème cérébral.

En ce qui concerne les personnes âgées, la solution recommandée et de se mouiller régulièrement la peau tout en s’exposant à l’air d’un petit ventilateur, afin de réguler la température du corps. Cela concerne également les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque.

Prendre une douche glacée

L’eau froide peut offrir un réconfort éphémère lorsqu’il fait trop chaud. Mais lorsque le corps est exposé à cette situation, il entre en lutte pour maintenir la température 37°C et consomme beaucoup d’énergie. Les coups de chaud sont donc monnaie courante après une douche trop froide. Pour éviter le choc thermique, il faut veiller à s’asperger d’une eau tiède ou légèrement froide.

Boire des boissons alcoolisés et consommer des diurétiques comme le café

Le corps réagit d’autant moins bien à l’alcool qu’il est exposé à de fortes chaleurs. Il est donc fortement déconseillé de boire trop lorsqu’il fait chaud. Mais si vous sortez tout de même d’une soirée trop arrosée par cette chaleur, veillez à boire beaucoup d’eau pour compenser la déshydratation due à la consommation d’alcool.

De la même façon, la consommation de café est déconseillée, ainsi que celle des autres diurétiques puisqu’elle peut entraîner une déshydratation plus rapide du corps.

Se baigner dans des lieux interdits

Certains étangs et point d’eau sont interdits à la baignade, à cause de plusieurs dangers parfois mortels. La pollution est un facteur de risque qui peut causer de graves irritations pour la peau. L’absorption accidentelle de ces eaux peut également causer des désordres digestifs et des maladies contraignantes. Vérifiez donc bien où vous vous baignez avant de faire un plongeon sous le soleil !

Ne pas tenir compte de certaines contre-indications

Pour les personnes sous traitement, il faut absolument vérifier les contre-indications en matière d’exposition à la chaleur. En effet, certains médicaments peuvent causer des réactions aiguës lorsque l’on reste trop longtemps au soleil.

Être hyperactif ou rester trop inactif

Les deux options sont néfastes en période de forte chaleur. Il faut simplement veiller à trouver un bon équilibre, notamment en sortant et en bougeant pendant les moments les plus frais de la journée comme le matin et le soir. En outre, il est déconseillé de faire du sport sous le soleil lorsque les températures sont trop élevées, vous risqueriez une hyperthermie.

Sortir quand il fait trop chaud

Des précautions supplémentaires sont à prendre pour ceux qui doivent rester dehors par temps de canicule. Il est ainsi conseillé de boire un verre d’eau toutes les 15 à 20 minutes. Pour ceux qui ont le choix, il est préférable de rester à l’ombre, si possible dans un endroit frais.