Etats-Unis : Un médicament à base de cannabis autorisé

Aux Etats-Unis, le premier médicament fabriqué directement à partir de la plante de cannabis vient d’être autorisé sur le marché. Il sera commercialisé à l’automne prochain et permet de traiter de sévères crises d’épilepsie chez les enfants.

Le lundi 26 juin, les autorités sanitaires américaines ont autorisé la mise sur le marché du premier médicament à base de cannabis. Ce médicament, l’Epidiolex, a pour but de traiter deux types d’épilepsie sévère chez les enfants. Contenant uniquement du CBD, ce sirop ne provoque aucun effet psychoactif.

“Une avancée médicale importante”

Scott Gottlieb, responsable de l’agence fédérale des médicaments, a déclaré à propos de cette autorisation :

Cette avancée médicale est importante. Mais il faut également souligner qu’il ne s’agit pas d’une autorisation du cannabis ou de l’ensemble de ses composants. L’autorisation concerne un médicament particulier au CBD, pour une utilisation particulière.

Le CBD, ou cannabidiol purifié, est l’un des 80 éléments actifs du cannabis. Contrairement au THC, ou tétrahydrocannabinol, le CBD n’est pas psychoactif et ne provoque donc pas d’euphorie. Scott Gottlieb a expliqué que des essais cliniques ont permis de justifier l’autorisation de l’Epidiolex. Ce médicament, commercialisé sous forme de sirop saveur fraise, pourra désormais être prescrit aux enfants âgés de deux ans et plus.

Un médicament sans composante psychoactive

L’Epidiolex permet de traiter les syndromes de Lennox-Gastaut et de Dravet, qui peuvent tous deux provoquer de sévères crises d’épilepsie. 516 patients atteints de l’un des deux syndromes ont été soumis aux essais cliniques. Le nombre de crises chez les patients soignés par le sirop a diminué par rapport à ceux traités par placebo.

Dans un communiqué, Justin Gover, directeur de GW Pharmaceuticals, laboratoire pharmaceutique à l’origine de l’Epidiolex, a déclaré :

Cette approbation est l’aboutissement des nombreuses années de partenariat de GW avec les patients, leurs familles et les médecins spécialisés dans l’épilepsie afin de développer un médicament nouveau et indispensable.

Le médicament est donc le premier fabriqué directement à partir de la plante de cannabis à être autorisé sur le marché américain. Le lancement de l’Epidiolex se fera à l’automne prochain. GW Pharmaceuticals n’a pas encore communiqué le prix du médicament.

Aux Etats-Unis, neuf Etats, parmi lesquels la Californie et le Colorado, ont autorisé le cannabis pour un usage récréatif. Pour une utilisation thérapeutique, plus de la moitié des Etats fédérés ont autorisé son utilisation. Néanmoins, le cannabis demeure interdit au niveau fédéral. Si les produits à base de CBD sont à la mode, son statut juridique reste aujourd’hui trouble.

En France, 8 Français sur 10 sont en faveur de la légalisation du cannabis médical. Par ailleurs, le cannabis sera totalement légal au Canada à partir du 17 octobre prochain.