Comment trouver le sommeil en deux minutes ? L’armée américaine a la solution !

Trouver le sommeil est, au même titre que bien manger, un facteur important de la qualité de vie. Toutefois, cette activité primordiale pour le bien-être et la condition physique ne semble pas facile d’accès à tous.

Trouver le sommeil : une difficulté moderne

Ainsi, insomnies, nuits entrecoupées ou difficultés à dormir longtemps sont le lot de nombreuses personnes à notre époque. À tel point que parfois, des stratégies pour parvenir à s’endormir rapidement voient le jour. Dans ces tentatives de mettre nos corps en pause, l’armée américaine détient une technique qui serait efficace.

En effet, leur secret a d’abord été relaté dans le livre de 1981 Relax and Win: Championship Performance, de Bud Winter et Jim Lee. Pourtant, 37 ans plus tard, cette méthode qui permet de tomber dans les bras de Morphée se rappelle à nous.

Les étapes pour trouver le sommeil facilement

Le processus contient cinq phases :

D’abord, détendez les muscles de votre visage. Ils incluent les muscles des joues, la langue, ainsi que ceux autour des yeux ; Puis, faites descendre vos épaules aussi bas que vous le pouvez. Réitérez le mouvement avec vos bras et vos avant-bras, un côté à la fois (gauche/droite) ; Ensuite, Expirez longuement. Relâchez votre poitrine et détendez vos jambes, en commençant par vos cuisses, puis vos mollets, pour finir par vos pieds ; Arrivé à ce niveau, prenez dix secondes pour clarifier, nettoyer et faire le vide complet dans votre esprit. Une fois cela fait, pensez à l’une de ces trois images :

Visualisez vous allongé dans un canoë, sur un lac calme, un beau ciel bleu au-dessus de vous,

Imaginez vous dans un doux hamac de velours noir, au sein d’une pièce entièrement sombre,

Répétez vous, en boucle, “ne pense pas, ne pense pas, ne pense pas” durant une dizaine de secondes.

Développée à l’origine pour permettre aux militaires de rester alertes afin de réduire leur marge d’erreur, cette méthode fonctionne pour 96% de gens au bout de six semaines de pratique.