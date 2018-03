Jean-Luc Mélenchon ne sera ni tête de liste ni candidat aux Européenes

Jean-Luc Mélenchon ne participera donc pas aux élections européennes en 2019. Le fondateur de la France Insoumise s’estime suffisamment occupé avec ses activités de député.

La France Insoumise ira donc sans son leader aux élections européennes. C’est ce qu’a annoncé Jean-Luc Mélenchon lui-même à nos confrères de France 3 dans l’émission “Dimanche en Politique”. Il a ainsi expliqué qu’il était assez occupé comme député.

Son objectif semble aussi être de pérenniser dans la durée la France Insoumise. Au niveau national, son parti lutte avec Les Républicains ou le Front National pour être la principale opposition au gouvernement d’Emmanuel Macron. En ce qui concerne les noms possibles de tête de liste, la réflexion est en cours. Enfin, des alliances seraient possibles. Toutefois, il ne faudra pas que l’on essaie de faire changer ses positions.

Je demande qu’on me traite avec du respect, pas qu’on me dise ‘mon petit gars je veux bien me marier avec toi, à condition que tu changes de discours, que tu changes de programme et que tu acceptes de porter mes valises’