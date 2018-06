Etats-Unis : Melania Trump réapparaît à une réception après 3 semaines d’absence

Depuis le 10 mai dernier, Melania Trump n’avait fait aucune apparition publique. Face à cette absence, certains médias américains ont évoqué une potentielle rupture avec le président des Etats-Unis et une aggravation de son état de santé suite à une opération des reins. Le lundi 4 juin, la première dame a mis fin à toutes les rumeurs en faisant son retour lors d’une réception officielle.

Les spéculations de la presse américaine sur l’état de santé de Melania Trump sont allées bon train depuis près d’un mois. Le 10 mai dernier, la première dame participait à l’accueil des otages libérés en Corée du Nord. Quatre jours plus tard, son entourage annonçait qu’elle avait été opérée pour un problème “bénin” aux reins.

Cette annonce a donc provoqué de vives inquiétudes et de nombreuses rumeurs, renforcées par l’absence de la première dame à tout événement officiel. Pour calmer les spéculations, Melania Trump a dû se montrer rassurante sur Twitter. Le 30 mai dernier, elle a en effet adressé un tacle aux médias sur le réseau social :

Je vois que les médias font des heures supplémentaires pour se demander où je suis et ce que je fais. Soyez rassurés: je suis là, à la Maison Blanche, avec ma famille. Je me sens très bien et je travaille dur au nom de mes enfants et du peuple américain.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people! — Melania Trump (@FLOTUS) May 30, 2018

En grande forme, Donald Trump raille les journalistes

Cette déclaration n’a cependant pas vraiment eu l’effet escompté. Les rumeurs se sont même intensifiées lorsqu’il a été annoncé que Melania Trump ne participerait pas à plusieurs événements officiels. Elle sera en effet absente du G7, qui se tiendra les 8 et 9 juin prochains au Canada. Elle n’assistera pas non plus au sommet de Singapour, durant lequel Donald Trump devrait rencontrer Kim Jong-un.

Néanmoins, la première dame est apparue lors d’une réception officielle donnée à la Maison Blanche le lundi 4 juin. Cet événement était organisé en l’honneur de 40 familles de soldats décorés à titre posthume pour leurs actes héroïques. Melania Trump a d’ailleurs partagé plusieurs photos de cette réception fermée à la presse.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7 — Melania Trump (@FLOTUS) June 5, 2018

Plusieurs invités ont expliqué avoir vu un Donald Trump en grande forme à la réception. Le président était visiblement ravi d’être aux côtés de son épouse, qui aurait selon lui seulement eu “un petit problème”. Il en aurait même profité pour enchaîner les blagues sur les récentes rumeurs pendant plus d’une minute, d’après CNN. En imitant les journalistes, il aurait notamment déclaré :

Il paraît qu’elle l’a quitté

First lady Melania Trump made her first public appearance since surgery for a kidney ailment at a White House event Monday night honoring service members killed in action. https://t.co/uzXxIkaJx2 pic.twitter.com/MAcnqKfdDf — ABC News Politics (@ABCPolitics) June 5, 2018

Si le problème de l’absence de Melania Trump semble désormais résolu, les relations entre le président des Etats-Unis et les médias ne sont donc pas près de s’apaiser. L’an dernier, une autre incroyable rumeur circulait à propos de son épouse. Sur la toile, une théorie du complot avait en effet été massivement partagée. Elle prétendait que Melania Trump avait été remplacée par un sosie.