Etats-Unis : Donald Trump, grand absent des obsèques de John McCain

John McCain avait demandé que Donald Trump soit absent de ses obsèques. Le souhait du sénateur républicain, mort des suites d’un cancer du cerveau, sera respecté. En effet, selon un porte-parole de John McCain, lundi 27 août, le président américain Donald Trump n’assistera pas aux obsèques du sénateur américain.

A ainsi déclaré Rick Davis lors d’une conférence de presse dans l’Arizona, où John McCain vivait. En effet, le sénateur républicain, qui est mort samedi 25 août à 81 ans, avait « expressément » demandé à ce que Donald Trump ne soit pas présent à ses funérailles. Celles-ci se dérouleront samedi 1er septembre dans l’imposante cathédrale de la capitale fédérale. De nombreux élus et dignitaires américains et étrangers seront présents. Ainsi, les deux anciens présidents, le Démocrate Barack Obama et le Républicain George W. Bush, devraient prononcer des éloges funèbres.

Ensuite, l’enterrement, dans l’intimité familiale, aura lieu dimanche au cimetière de l’Académie navale d’Annapolis, à une heure à l’est de Washington.

Par ailleurs, Rick Davis a lu un message posthume laissé par John McCain. Plusieurs extraits sonnent comme des critiques à demi-voilées envers Donald Trump.

A ainsi écrit l’ancien candidat malheureux à la Maison-Blanche.

A-t-il ajouté.

De son côté, Donald Trump s’était contenté d’un laconique message sur Tweeter en guise de condoléances.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018