Election au Parti socialiste : Les militants plébiscitent Olivier Faure au premier tour

Jeudi 15 mars, les 102.000 militants du Parti socialiste, adhérents depuis au moins 2015, étaient appelés aux urnes pour désigner le prochain Premier secrétaire du parti. En effet, ils devaient départager les textes d’orientation portés par les quatre candidats à la tête du parti, Olivier Faure, Stéphane Le Foll, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel.

Par ailleurs, selon les chiffres provisoires, la participation « a été plutôt bonne ».

Nous allons vers les 35.000-40.000 votants.

A affirmé le coordinateur du parti Rachid Temal. Celui-ci s’attendait environ 30.000 électeurs, sur les 102.000 appelés à voter. Enfin, le vote, physique, s’est déroulé de 17h à 22h dans les 3.200 sections du parti sans incidents majeurs.

Une large avance pour Olivier Faure

Or, sans grande surprise, Olivier Faure, le favori du scrutin, est arrivé en tête. Son texte n°3, « Socialistes, le chemin de la renaissance », qui faisait la part belle aux militants, a été largement plébiscité. Selon un résultat non définitif, le président du groupe Nouvelle Gauche à l’Assemblée nationale obtiendrait au moins 45 % des suffrages. En deuxième position, Stéphane Le Foll, autre ténor de la ligne majoritaire du PS, parvient à se qualifier pour le second tour qui aura lieu le 29 mars.

Sur les résultats, après échange avec les quatre candidats, je peux vous annoncer qu’un candidat est nettement devant. C’est Olivier Faure. Suivi de Stéphane Le Foll, puis d’Emmanuel Maurel. Et enfin Luc Carvounas.

A annoncé Rachid Temal au cours d’un point presse peu avant 1h dans la nuit de jeudi à vendredi, à Solférino.

Le plébiscite d’Olivier Faure n’a pas été une surprise. En effet, le candidat avait obtenu le soutien de nombreux « barons locaux ». A l’instar de la maire de Lille Martine Aubry ou encore de la présidente de la région Occitanie Carole Delga.

Désistement de Stéphane Le Foll ?

A l’annonce des premiers résultats, des rumeurs faisaient état d’un possible désistement de Stéphane Le Foll au profit d’Olivier Faure. Une interrogation à laquelle l’entourage de l’ex-ministre de l’Agriculture n’a pas souhaité répondre. Toutefois, le premier signataire du texte d’orientation n°2 intitulé « Cher.e.s camarades » doit s’exprimer vendredi, à 10 heures, au siège du PS.

Les résultats définitifs du premier tour devraient être annoncés vendredi, à l’issue d’une « commission de récolement » présidée par Rachid Temal. En outre, l’équipe de Stéphane Le Foll a d’ores et déjà demandé le gel des votes à La Réunion. Elle a invoqué un trop grand écart de voix entre Olivier Faure et Stéphane le Foll.