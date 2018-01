600 hauts fonctionnaires gagnent plus que 150 000 euros par an, soit plus que le président

Dans Les Intouchables d’État, le nouveau livre du journaliste Vincent Jauver, on découvre que plus de 600 hauts fonctionnaires gagnent plus que le chef de l’Etat lui-même. Leur salaire dépasse ainsi la barre des 150 000 euros, fixée par François Hollande en 2012.

De fortes disparités souvent décriées

Parmi les postes les mieux rémunérées, on peut citer ceux des ambassadeurs à fort enjeux diplomatique, comme celui de la France en Afghanistan, qui touche 29 000 euros nets par mois. Les ambassadeurs aux Etats-Unis, en Irak ou au Yemen gagnent quant à eux de 20 000 à 21 000 euros. Mais le sommet du classement est occupé par François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Celui-ci empoche ainsi la coquette somme de 350 845 euros bruts par an.

Parmi tous les ministères, Bercy est sûrement celui qui emploie les hauts fonctionnaires les mieux payés. En effet, 150 d’entre eux dépassent le seuil des 150 000 euros par an, comme le Trésorier-payeur général d’Île-de-France, qui a touché 21 298 euros nets par mois en 2015.

La Cour des comptes a fortement décrié ces rémunérations jugées déconnectées d’une masse de travail particulière permettant de les justifier. Selon les magistrats de la cour, ce niveau de salaire “pose des problèmes d’équité et de cohérence avec celui du reste de l’administration“. Une nouvelle idée de réforme pour le président Macron…