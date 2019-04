Paris : L’agresseur de Julia, femme transgenre, sera jugé !

Le 31 mars dernier, une manifestation avait lieu place de la République contre le président algérien Abdelaziz Bouteflika. A ce même moment, Julia, femme transgenre de 31 ans, voulant emprunter le métro, s’est alors retrouvée au cœur du rassemblement.

Très vite, elle a été prise à partie et une manifestant n’a pas hésité à se montrer violent envers elle, allant jusqu’à la frapper en public avant l’intervention d’agents de la RATP. La scène filmée a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et choqué la Toile.

Lyes Alouane, militant LGBTQI +a partagé la vidéo et s’est exprimé au Parisien :

Julia a également pu prendre la parole grâce au célèbre journal, expliquant que la vidéo partagée ne montre pas tout. Alors qu’elle voulait prendre le métro, trois hommes ont décidé de lui bloquer le passage.

L’un d’eux m’interpelle et me dit “T’es un homme toi !” Je ne lui réponds pas et cherche à passer. Il se décale pour de nouveau me bloquer le passage et me dit “Je t’ai posé une question, tu réponds ! Tu passeras pas !” Un autre me dit “Mais t’as des seins” et me touche la poitrine. Je le repousse et lui dis de ne pas me toucher. Un troisième sort alors son sexe en le secouant et en disant que j’allais lui faire plaisir. Pendant ce temps, on me jetait de la bière.