Vous ne devinerez jamais comment cette tortue a sauvé son espèce de l’extinction

C’est un héros local. Les autres tortues construiraient sûrement un monument à l’hommage de Diego, la “super tortue” si elles le pouvaient. L’animal a permis de donner naissance à 800 portées.

“Un mâle sexuellement très actif”

Les tortues des îles Galapagos ont failli disparaître il y a 50 ans. A l’époque, il ne reste plus que deux mâles et 12 femelles. Un grand plan de repeuplement est donc lancé. Pour y arriver, les chercheurs se mettent en quête d’un autre mâle. Ce sera Diego, trouvé en Californie. L’animal arrive en Equateur en 1976. Il pèse alors 80 kilos et peut mesurer jusqu’à 1,50 mètre.

Aujourd’hui, l’animal a atteint le cap des 100 ans. Et pendant son temps sur place, il a permis la naissance en captivité de pas moins de 800 portées de tortues ! Il serait à l’heure actuelle, le père de 40% des bébés tortues de l’espèce que l’on trouve sur les Galapagos. Selon les experts, il se serait montré très vite comme étant le mâle dominant entre les différentes tortues. Interrogé par nos confrères d’Intriper, le directeur de ce projet explique :

C’est un mâle dominant sexuellement très actif. Il a grandement contribué à la repopulation de l’île.

Alors, impressionné par les performances de Diego ?