Une grande majorité de Russes souhaitent que Poutine reste au pouvoir en 2024

D’après un sondage mené par le plus grand institut indépendant du pays publié ce mardi 19 juin, plus de la moitié des Russes veulent que le président Vladimir Poutine reste au pouvoir après son mandat de six ans, qui prendra fin en 2024.

Vladimir Poutine n’a pas de successeur

Vladimir Poutine n’a pas de successeur et ceux qui ont essayé de l’attaquer, l’ont vivement regretté . Nous pensons notamment à l’un de ses plus grands opposants en Russie Alexeï Navalny. En effet, l’homme ne s’est jamais caché sur les invectives qui l’opposent à Vladimir Poutine. D’ailleurs, il se fera arrêter plusieurs fois dans le cadre de manifestation anti-Poutine.

Voici sa dernière arrestation en date.

On vient de m’arrêter. Cela n’a aucune importance. Venez sur Tverskaïa. Vous n’êtes pas venus ici pour moi, mais pour vous et votre avenir.

a-t-il écrit sur Twitter.

Cette manifestation avait pour but de dénoncer ” la supercherie” de l’élection présidentielle du 18 mars 2018. Pourtant, ce mardi 19 juin 2018, le résultat d’une étude menée par un institut de sondage indépendant explique que plus de la moitié des Russes veulent que Poutine reste au pouvoir après 2024.

Poutine le sauveur de la Russie ?

Poutine a entamé cette année son quatrième mandat à la tête du pays. Mais problème… si Vladimir Poutine veut rester aux commandes du pays, il faudrait amender la constitution. Il ne peut pas effectuer plus de deux mandats présentiels d’affilée. Mais il y’a comme une incompréhension dans la carrière politique de Mr Poutine ? Explications en vidéo ci-dessous

Poutine candidat : comment fait-il ? On vous explique la petite technique de Vladimir Poutine pour contourner la Constitution.

En effet, le président de la Russie a utilisé quelques techniques à son avantage pour rester à la tête de son pays. Les Russes n’étant pas rancunier, souhaitent selon ce sondage, qu’il reste à la tête de la Russie après 2024.

Lev Gudkov, directeur de l’institut de sondage explique que Poutine est vu “comme l’assurance du statu quo”. Le résultat de ce sondage donne 51% de satisfaits et seulement 27% d’insatisfaits sur le maintien de Poutine en Russie.