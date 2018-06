Un chaton utilisé comme un ballon de foot puis enfermé dans un four à 200°C

Une sordide histoire de maltraitance animale a été relatée par les journalistes belges. Plus de 12 000 euros ont d’ores et déjà été récoltés pour sauver cet animal qui a vécu un calvaire.

L’histoire s’est déroulée ce week-end, à Courtrai en Belgique. Un jeune homme d’origine ukrainienne a décidé de s’amuser avec un chaton âgé de seulement dix mois. C’est avec une cruauté sans nom qu’il a torturé le pauvre animal. En effet, l’histoire est absolument terrible et choque tout le pays. A tel point qu’une campagne de Crowdfunding a été lancée, et les internautes se sont mobilisés bien plus que prévu. Plus de 12 000 euros ont été récoltés pour venir en aide à l’animal.

Une histoire sordide

Ce week-end, le jeune homme avait bu de l’alcool. Il a décidé de prendre sa jeune chatte, et de la balancer comme un ballon de football. Après l’avoir jeté un peu partout, il l’a enfermée dans un four chauffé à 200°C durant environ quinze minutes. L’homme n’est pas le propriétaire de l’animal. Une fois qu’il a eu terminé sa séance de torture, il a laissé le chaton pour mort.

Un petit miraculé

Le chaton s’en est miraculeusement sorti. Il souffre de très graves brûlures. Les coussinets situés sous ses pattes sont terriblement abîmés. Il a également des hémorragies internes. Mais son état s’améliore et ses jours ne seraient plus en danger. Un véritable miracle !

Les frais vétérinaires sont élevés et vont durer plusieurs mois. C’est pour cette raison que les internautes se mobilisent. Le suspect quant à lui a été arrêté et devra s’expliquer en correctionnelle. Il risque jusqu’à 18 mois de prison. Ce qui semble évidemment être un minimum compte tenu de la gravité des faits.

Il semble que l’auteur des faits n’ait pas agi seul et que d’autres jeunes aient pris part à ces actes de maltraitance. L’enquête suit son cours pour déterminer les responsabilités et découvrir les dessous de cette sordide affaire de maltraitance animale.