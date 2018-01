Suède : Reconnu coupable de viol sans avoir jamais rencontré ses victimes

En Suède, un homme a été reconnu coupable de viol sur 26 filles et un garçon qu’il n’a pourtant jamais rencontré. En effet, il est coupable de viol sur Internet. Retour sur cette incroyable décision de justice qui fait beaucoup parler.

En France, pour être reconnu coupable de viol, il faut qu’il y ait pénétration, et donc contact physique. En Suède, ce n’est pas le cas. La preuve avec cet homme âgé de 41 ans, Bjorn Samstrom, qui a été reconnu coupable de viol ce jeudi 28 décembre 2017. L’homme a forcé des enfants vivant au Canada, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis à se livrer à des actes sexuels devant leur webcam pendant qu’il les regardait et les enregistrait.

Un viol à distance via Internet

Bjorn Samstrom menaçait ses victimes. Il affirmait qu’il allait publier des photos d’elles sur des sites pornographiques. Il aurait également menacé de mort certains de leurs proches. Les enfants, âgés de moins de 15 ans pour l’ensemble, ont été agressés sexuellement entre 2015 et 2017. Certes, il ne les a jamais rencontrés… mais la justice suédoise a tranché.

Bjorn Samstrom a été reconnu coupable de viol et de possession d’images pédopornographiques. Il a été condamné à 10 ans de prison et 131.590 dollars (109.000 euros environ) de dommages aux victimes.

La décision fait débat ! Peut-on reconnaître cet homme coupable de viol alors qu’il n’a jamais rencontré ses victimes ? On attend vos avis sur cette épineuse question judiciaire.