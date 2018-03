Une pluie d’ovnis à Milwaukee ?

Fin février à Milwaukee aux Etats-Unis, la télévision et les habitants de la ville se sont émus devant ce qu’ils pensaient être une pluie d’ovnis. Il faut dire que la vidéo est convaincante !

Les journalistes s’interrogent

Souvent, les images d’ovnis sont difficiles à croire en premier lieu parce que l’on ne connaît pas la source. Mais, ici, les images sont filmées par nos confrères de Fox6 à Milwaukee dans le Wisconsin. On sait donc qu’il ne s’agit pas d’un fake. Mais alors que faut-il penser de ces images ? En direct à l’antenne, le journaliste s’interroge. Il demande même “Des aliens” ? Alors que faut-il en penser ? A-t-on envie de se laisser convaincre ?

Il suffit de suivre la trace de Fox6 pour en savoir plus. Un autre journaliste de la chaîne est allé enquêter. Et autant vous le dire, la réponse est beaucoup moins sexy. Il s’agirait en fait d’un vol de mouettes ! Avec les lumières du sol, celles-ci laissent une traînée lumineuse dans le ciel nocturne à cause du réglage de la caméra. Dommage, on avait presque envie d’y croire. Mais, cela semble aussi réaliste que la NASA dissimulant des fossiles d’aliens martiens.