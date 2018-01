Olivia Lua est la 5e actrice porno à mourir en l’espace de trois mois

Morte dans une clinique de réhabilitation

Olivia Lua est décédée à l’âge de 23 ans. C’est la cinquième actrice porno, âgée de moins de 35 ans, à mourir au cours des trois derniers mois. Elle a été retrouvée morte samedi matin dans une clinique de réhabilitation aux États-Unis.

LA Direct Models, son agence, a déclaré qu’elle était profondément “choquée et attristée” par cette nouvelle. Dans un communiqué, elle a révélé que l’actrice ne travaillait plus depuis le mois d’octobre et qu’elle était en cure de désintoxication. Sortie il y a un mois, elle envisageait de retourner travailler dans l’industrie du porno. Cependant, elle avait rechuté.

Les parents et les amis de la jeune femme étaient très préoccupés par la quantité de médicaments que l’actrice ingurgitait, surtout qu’elle les mélangeait avec des drogues et de l’alcool.

Cinquième décès en moins de trois mois

Olivia Lua est la cinquième actrice de l’industrie à décéder au cours des trois derniers mois. En effet, Olivia Nova, 20 ans, qui faisait également partie de l’agence LA Direct Model, a été retrouvée morte à Las Vegas, le 7 janvier dernier. Durant les fêtes de fin d’année, elle avait posté des messages montrant son mal-être sur les réseaux sociaux.

Un mois plus tôt, August Ames s’était suicidée après avoir été victime de cyberbullying. Elle avait refusé de tourner une scène de sexe avec un homme qui avait aussi des relations homosexuelles. L’actrice avait été sévèrement critiquée sur les réseaux sociaux et qualifiée d’homophobe.

Quant aux deux autres jeunes femmes, Yuri Luv est morte des suites d’une overdose, en août 2017, alors que Shyla Stylez, 35 ans, a perdu la vie en novembre. Les causes de son décès ne sont toujours pas connues.