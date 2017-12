Si vous croyiez qu’être le père Noel était quelque chose d’inné détrompez-vous ! Et oui, pour incarner le parfait père Noël et réussir à plaire aux enfants, il vous faudra prendre quelques cours, et ce n’est pas James Lovell qui dira le contraire. Ce professeur âgé de 52 ans forme les « Santa » dans sa « Santa School ».

Des cours pour devenir le parfait Père Noël

C’est au sein de son entreprise d’animation événementielle, Ministry of Fun, que James apprend aux futurs pères Noël à être adorables. En effet, pas question que les enfants soient déçus après parfois des heures de queue pour pouvoir l’approcher et lui parler. Le formateur met tout en œuvre pour que la rencontre soit “magique”, contrairement aux autres pères Noël qu’il a déjà croisé, vêtus de baskets ou cigarette à la bouche.

C’est important. Les enfants viennent le voir car c’est une personne spéciale

Affirme-t-il.

Afin d’être le père Noël idéal, vous devrez premièrement vous munir d’un costume de qualité. Celui de la Santa School est taillé dans un épais velours rouge, et coûte 1.000 livres (1.120 euros). La barbe factice est “fabriquée main”, précise James Lovell.

Concernant votre démarche, vous devrez parfaitement savoir faire retentir un majestueux “Ho Ho Ho” et être polyglotte pour pouvoir tonner “Joyeux Noël” dans toutes les langues.

En plus de connaître les noms des neuf rennes du père Noël, il y a d’autres règles à respecter. De fait, vous ne devrez jamais demander à un enfant comment il s’appelle, s’il a écrit sa lettre ou encore quels cadeaux il a demandé, car le père Noël sait tout. En effet, “vous savez, vous êtes magique, vous êtes Santa”, indique James Lovell. Enfin, il est interdit de faire des promesses afin que les parents ne soient pas dans l’embarras et que les enfants ne soient pas déçus.

Le plus beau métier du monde

Concernant les cours, oubliez les mathématiques ou les sciences, il vous faudra faire des jeux de rôles. Ces moments vous permettront de vous préparer à toute éventualité et à savoir répondre à la fameuse question “Est-ce que tu es le vrai père Noël ?“. Vous devrez également apprendre par cœur quels sont les derniers jouets à la mode “Nous devons faire des recherches pour savoir ce qu’il y a sur les rayonnages” des magasins, déclare Santa David. Ce dernier est d’ailleurs ravi d’exercer “le plus beau métier au monde” depuis 26 ans.

Il n’y a rien de plus réjouissant que de voir la réaction des enfants

Affirme Santa Dan, père Noël depuis 14 ans de suite.

Il ajoute que selon lui, le mythe continue de prendre parce que le message du père Noël est “celui de la générosité”, “la gentillesse”.

Depuis 1998, ils sont chaque année une quarantaine à suivre la formation de la “Santa School”. Après ça, on les retrouve généralement dans les magasins qui proposent des rencontres avec le père Noël.